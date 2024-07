ASSE, FC Nantes, RC Lens… Un «cataclysme» est annoncé, le PSG complice ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après de très longs moins d’incertitudes, les droits télés de la Ligue 1 ont enfin été attribués. Ce sont DAZN et beIN SPORTS qui diffuseront le championnat de France la saison prochaine, ce qui rapportera au total 500M€ aux clubs. Bien loin du milliard attendu en début d’année. Ce qui peut engendrer un cataclysme pour certaines équipes, surtout celles qui ne disputent pas de Coupe d’Europe.

A l'issue de très longs de discussions, les droits télés de la Ligue 1 ont enfin été attribués. DAZN obtient ainsi la diffusion de 8 matches sur 9 pour 400M€, tandis que la dernière rencontre sera pour beIN SPORTS qui a lâché 100M€. Au total, cela fait donc 500M€ pour les clubs de L1. Une somme qui sauve ce qui pouvait encore l'être, mais qui est bien loin du milliard promis par Vincent Labrune. Et compte tenu de la répartition qui offre beaucoup plus aux clubs qualifiés en Coupe d'Europe, et surtout au PSG, Daniel Riolo ne cache pas son inquiétude.

Riolo craint un cataclysme en Ligue 1

« Pour beaucoup de clubs, c'est trois ou quatre fois moins que ce qu'ils avaient. Donc ce sont des clubs à la rue. Sachant que la plus grande part des droits internationaux est "mangée" par les clubs qui vont disputer les coupes d'Europe, donc les petits clubs n'ont plus grand-chose », lance l’éditorialiste de RMC au micro de l’After, avant de poursuivre.

Le PSG épargné ?

« Donc voilà où on en est. Et si avec ça les dirigeants ne sortent pas Vincent Labrune au plus vite, c'est à ne plus rien comprendre ! Un échec aussi cuisant, je ne comprends même pas comment il peut être encore en place », ajoute Daniel Riolo, visiblement très inquiet pour la Ligue 1.