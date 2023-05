AS Monaco : Une nouvelle pépite monte en puissance !

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Le réservoir de l’AS Monaco regorge de talents et l’effectif s’alimente de plus en plus avec le produit de la formation monégasque. Cette saison, des garçons comme Eliesse Ben Seghir, Maghnes Akliouche (21 ans), Soungoutou Magassa (19 ans) ou encore Malamine Efekele (18 ans) se sont faits remarquer. Et dans les mois à venir, un latéral gauche très prometteur pourrait à son tour faire son entrée dans la cour des grands.

Avec l’Olympique Lyonnais et le PSG, l’AS Monaco dispose d’une véritable qualité de formation. Le club de la Principauté a réussi à construire un réservoir de talents capable d’alimenter l’effectif professionnel et de faire émerger des pépites régulièrement au plus haut niveau. Si Kylian Mbappé incarne à merveille la réussite de ce savoir-faire, la nouvelle génération n’est pas en reste. A l’image d’Eliesse Ben Seghir, la jeunesse monégasque sans complexe fait briller l’ASM. Et la tendance va se confirmer dans les mois à venir.

Jordan Semedo Varela, l’avenir de la gauche

Dans tous les secteurs de jeu, l’AS Monaco dispose d’un ou plusieurs talents prometteurs. Dans les buts, Yann Lienard (20 ans) a toutes les qualités pour s’imposer dans les années à venir. Devant, la fusée Malamine Efekele (18 ans) laisse entrevoir un avenir radieux, tout comme son compère du milieu du terrain, Edan Diop (18 ans). En défense, le futur s’appelle Jordan Semedo Varela. Spécialiste du couloir gauche, le joueur de 20 ans monte clairement en puissance ces derniers mois. Après avoir disputé ses premières minutes avec l’équipe première lors d’un match contre le FC Séville, Jordan Semedo Varela a pris une nouvelle dimension au sein du club monégasque.

Capitaine du groupe élite, en route vers le Mondial

Outre ses qualités physiques et techniques, Jordan Semedo Varela se démarque par son leadership et porte donc le brassard de capitaine du groupe élite de l’AS Monaco. Des performances récompensées par des convocations régulières en équipe de France. Et ce mercredi, son nom devrait figurer dans la liste des joueurs retenus pour disputer la Coupe du Monde U20 qui se déroule du 20 mai au 11 juin, en Argentine. Une compétition qui fait « polémique » puisque plusieurs clubs de Ligue 1 ont déjà fait savoir qu’ils ne libéreraient pas leurs talents convoqués à l’instar de Malo Gusto et Saël Kumbedi à Lyon. Le sélectionneur Landry Chauvin va trancher et devrait retenir le jeune Semedo Varela. Une compétition internationale qui permettra à toutes les pépites françaises de franchir un nouveau cap. L’an passé, l’équipe de France U17 a été sacrée championne d’Europe. Un titre qui a permis à des garçons comme El Chadaille Bitshiabu (PSG), Désiré Doué (Rennes), Warren Zaïre-Emery (PSG) ou encore Mathys Tel (Bayern Munich) de briller et de donner un coup de boost à leur carrière prometteuse.