Real Madrid - Liverpool : La bande à Klopp peut-elle rêver d’une incroyable remontada ?

Balayé au match aller (5-2), Liverpool va tenter un authentique exploit ce mercredi (21h). Bien plus en confiance, les joueurs de Jürgen Klopp se prennent à rêver d’une remontada à l’anglaise face au tenant du titre. Mais les Reds en sont-ils seulement capables ?

Le rêve est permis mais face au Real Madrid, il devient peu crédible surtout quand le club espagnol joue dans sa compétition favorite mais rien ne reste pour le moins impossible. Après un match aller à mettre aux oubliettes, la troupe de Jurgen Klopp veut se racheter de l'humiliation infligée par le Real Madrid à Anfield (5-2). Souvenez-vous, les Reds menaient (2-0) avant de se faire rattraper au score puis de boire la tasse à la fin du match (5-2). Une soirée cauchemardesque pour les coéquipiers de Darwin Nunez, buteur dans ce match.

Marquer tôt, l'une des clés pour commencer à espérer

Si Liverpool veut renverser la vapeur à Bernabeu, cela passera par un but tôt dans cette rencontre afin de rentrer dans le match. Surtout qu'il faudra marquer 3 buts pour égaliser puis la différence au score devra être de 4 buts pour remporter la rencontre, une mission qui s'annonce compliquée mais dans le football tout reste possible. Certains étaient déjà enthousiastes après le large succès face à Manchester United (7-0) mais la contre-performance de ce week-end contre Bournemouth (0-1) les a vite désenchantés. Cette saison, les coéquipiers de Mohamed Salah ont du mal à enchaîner les victoires 3 matchs, 2 victoires, 1 défaite, en ce début du mois de mars. Une statistique qui en dit long sur les performances affichées par ses derniers sur le terrain, on est loin du Liverpool de l'année dernière qui avait collé Manchester City au classement jusqu'à la dernière journée du championnat mais aussi finaliste de la Ligue des champions face au Real Madrid.

L'arbitrage fait polémique en Espagne

En Espagne, on essaye déjà d'installer un climat électrique à quelques heures du match. Après l'annonce de l'arbitre qui dirigera la rencontre entre les deux géants européen, la presse espagnole n'a pas tardé à se montrer critique envers ce dernier. Le média AS reproche à Felix Zwayer d'avoir été suspendu pendant une durée de 6 mois en 2005 pour des faits de corruption.

Le Real Madrid ne se laissera pas faire

On a évoqué plus haut la possibilité d'une « remontada anglaise » mais le Real Madrid, de son coté, ne se laissera pas faire. Avec un effectif très aiguisé et expérimenté dans cette compétition, Liverpool n'aura pas la tâche facile. Les Merengue tenteront eux aussi de marquer tôt dans ce match pour mettre fin à tout espoir. La paire Vinicius-Benzema risque une nouvelle fois de faire mal à la défense des Scousers.

Butragueño : « Rien n’est encore acquis »