Quiz : Êtes-vous incollable sur l’histoire de la Ligue des champions

La rédaction

Un quizz sur l’histoire de la Ligue des champions, anciennement appelée la Coupe des clubs champions lorsqu’elle n’était ouverte qu’aux champions nationaux, est logiquement dominé par les plus grands clubs européens qui trustent les victoires au palmarès. Cette domination laissait un peu de places à des invités « surprise » dans le passé. Ce n’est plus du tout le cas aujourd’hui.

L’histoire de la Ligue des champions a connu quelques évolutions, entre la formule directe de la Coupe des clubs champions (ouverte uniquement aux champions nationaux) jusqu’au tournant des années 90, celle utilisant au maximum les formules de poules dans les années 90, puis celles un peu mixtes à partir des années 2000 (mais de plus en ouvertes en nombre de participants).

Au fil des évolutions et des changements de formule, un élément ressort fatalement : auparavant ouvert à des clubs de moindre standing et appartenant à des « petits » championnats, à l’image de la victoire du Steaua Bucarest en 1986, du Feyenoord Rotterdam en 1970 ou même de l’Etoile Rouge de Belgrade en 1991, le trophée est désormais systématiquement remporté par un club appartenant aux quatre championnats majeurs (Angleterre, Espagne, Italie, Allemagne) et au top 10 des grands clubs mondiaux (Real, Barça, Chelsea, MU, City, Liverpool, Arsenal, Bayern, Dortmund, Milan AC, Juve, Inter), clubs auxquels il convient d’ajouter le « facteur X » PSG, qui s’il ne l’a pas remporté, constitue aujourd’hui un candidat sérieux à la victoire. Aucune exception n’est venue interférer à cette règle depuis de très longues années. Ce sera d’ailleurs l’objet d’une question dans ce quizz sur l’histoire de la Ligue des champions.

Le Real écrase la concurrence dans l’histoire

L’histoire de la Ligue des champions désigne aussi un vainqueur toute catégorie, qui domine de loin tous ses adversaires en nombre de victoires, à savoir le Real Madrid. Cette écrasante domination du club merengue doit aussi beaucoup à l’histoire récente, avec pas moins de cinq victoires en C1 remportées lors des huit dernières éditions. Derrière le Real, dont le nombre total de victoires en C1 est également l’objet d’une question dans ce quizz, on trouve le Milan AC en deuxième position avec 7 victoires, devant Liverpool et le Bayern Munich, à égalité sur la troisième marche du podium avec 6 victoires.