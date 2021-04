Foot - Ligue des Champions

Ligue des Champions : Nos pronostics pour les quarts de finale retour !

Publié le 12 avril 2021 à 17h06 par Alexis Bernard mis à jour le 12 avril 2021 à 17h07

Si le PSG, Manchester City, Chelsea et le Real Madrid ont parfaitement géré leur match aller, vont-ils tous confirmer et valider leur billet pour les demi-finales ? Le 10 Sport, en partenariat avec Barrière Bet, vous livre tous ses pronostics !

Une semaine seulement s’est écoulée depuis les quarts de finale aller de Ligue des Champions. Si toutes les équipes ont eu rendez-vous avec leur championnat national ce week-end, l’Europe reprend très vite ses droits et s’avèrent être l’objectif prioritaire pour à peu près toutes les grosses cylindrées encore en course. Et notamment du PSG, en difficulté en Ligue 1, qui semble prêt à perdre sa suprématie nationale pour pouvoir soulever sa première Ligue des Champions. Pour cela, il faut terminer le travail face au Bayern Munich…

PSG - Bayern Munich, mardi 21h

Vainqueur surprise à l’aller (2-3), Paris a fait la moitié du chemin. Le plus dur. A présent, il faut confirmer et ne pas tout gâcher. Avec Neymar et MBappé, les Parisiens devront toutefois faire sans leur taulier et capitaine, Marquinhos. Une absence compensée par les retours de Florenzi et surtout Verratti, au milieu du terrain. Avec l’Italie, le PSG peut espérer avoir plus d’assise au milieu du terrain, même si Gueye a sorti un match dantesque à l’aller. Pour cette rencontre, notre pronostic va en faveur de Paris. Paris ne perdra pas et va l’emporter pour se qualifier avec la manière. Une courte victoire pour une qualification au panache.



Notre pronostic : Victoire du PSG (1-0)

Chelsea - FC Porto, mardi 21h

Impérial, Thomas Tuchel continue de marcher sur l’eau avec Chelsea. Et le piège tendu par Sergio Conceicao à l’aller n’a pas fonctionné… Les Blues ont fait ce qu’il fallait pour rentrer à la maison avec deux buts d’écart (0-2). Totalement confiant, Chelsea s’est également baladé ce week-end face à Crystal Palace (1-4). Deux déplacements pour un sans-faute qui laissent entrevoir une qualification sans trop de difficulté.



Notre pronostic : Victoire de Chelsea (2-0)

Borussia Dortmund - Manchester City, mercredi 21h

Le miracle Haaland n’a pas frappé à l’aller. Manchester City en a profité pour s’imposer (2-1). Mais ce petit avantage ne sécurise pas totalement les hommes de Pep Guardiola. Cette qualification, il va falloir aller la chercher en Allemagne, chez l’un des outsiders de la compétition. Pas simple. Et avec un Haaland revanchard, qui avait annoncé qu’il marquerait à l’aller, pas impossible de voir le Cyborg norvégien faire des siennes mardi soir…



Notre pronostic : Match nul (1-1)

Liverpool - Real Madrid, mercredi 21h