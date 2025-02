Laure Boulleau : Le clash inattendu !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

La nouvelle formule de la Ligue des champions semble avoir fait l'unanimité auprès des amateurs de football. Ou presque. En effet, Christophe Dugarry s'est montré assez sceptique, notamment sur le multiplexe de la dernière journée. Mais Laure Boulleau n'a pas hésité à lui répondre.

Cette saison, la nouvelle formule de la Ligue des champions était la grande inconnue. Finie la phase de groupes avec quatre équipes qui s'affrontent deux fois chacune, place à une poule unique façon NBA. Une formule spectaculaire qui a globalement fait l'unanimité. Enfin pas totalement. Christophe Dugarry n'a pas semblé convaincu, notamment en ce qui concerne le multiplexe de la dernière journée avec les 18 rencontres en simultané.

Dugarry pas convaincu par la nouvelle formule de la C1

« Il y a plus de gros matches mais pour quelle intensité ? J'ai été déçu... Et 18 matches en même temps sur la dernière journée, moi, je n'aime pas. J'ai l'impression que c'est de la junk food (malbouffe). Tu bouffes, tu bouffes, on te donne des buts et des images mais ce n'est pas le football que j'aime », a lâché le champion du monde 1998 au micro de Rothen s'enflamme sur RMC. Laure Boulleau lui a répondu.

Laure Boulleau lui répond !

Consultante Canal+, l'ancienne joueuse du PSG était présente lors de toutes les soirées de Ligue des champions sur la chaîne cryptée, et elle ne partage pas du tout le même avis que Christophe Dugarry. « J'adore "Duga" mais lors des sept premières journées qui se jouaient sur deux soirées avec certains matches à 18 h 45, cela se digérait très bien. Et quand il y a plusieurs matches en simultané sur les dernières journées de Ligue 1, ou pendant le multiplex de Ligue 2, c'est la même chose. Surtout, cela n'empêche pas de regarder le match en entier sur la chaîne dédiée... C'est ce que je fais, je suis le PSG et quand il y a un but sur le multiplex, je tourne la tête pour le voir », lâche Laure Boulleau dans les colonnes de L'EQUIPE.