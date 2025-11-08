Clash à Marseille : «Tout est réglé», la grosse annonce pour un attaquant !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors qu’ils ont failli en venir aux mains mercredi lors de la victoire de l’Atalanta (1-0) sur la pelouse de l’OM en Ligue des champions, tout est rentré dans l’ordre entre Ivan Juric et Ademola Lookman. En conférence de presse ce samedi, l’entraîneur de la Dea a assuré qu’il s’était expliqué avec son attaquant à leur retour de Marseille.

La tension est sérieusement montée mercredi entre Ivan Juric et Ademola Lookman face à l’OM. Remplacé à la 75e minute, l’international nigérian (32 sélections) a affiché son mécontentement et cela n’a pas du tout plu à l’entraîneur de l’Atalanta, qui l’a attrapé par le bras pour lui faire savoir.

Juric et Lookman se sont expliqués après l'OM « C’est la même chose tous les dimanches. Les joueurs refusent de sortir, il y a quelques réactions indisciplinées, mais ça s’arrête là et se règle dans les vestiaires », avait expliqué Ivan Juric après la rencontre. Une affaire désormais réglée d’après le technicien croate, présent en conférence de presse ce samedi à la veille de la réception de Sassuolo.