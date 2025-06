L'énorme folie après sa rencontre avec Messi !

Après avoir évolué pendant de très nombreuses années en Europe, Lionel Messi a rejoint l’Inter Miami en 2023. L’Argentin profite tranquillement de sa fin de carrière, ce qui tranche avec la passion de certains fans. L’un d’entre eux a par exemple rencontré le footballeur qui lui a signé un autographe sur le bras et qui s’est par la suite empressé d’aller se le faire tatouer pour garder une trace de ce moment à vie.

Au fil des années, le soccer gagne du terrain aux États-Unis . Chaque grande ville souhaite avoir son équipe et des stars font souvent le pari en fin de carrière de rejoindre la MLS . On peut penser à Hugo Lloris , Marco Reus , mais surtout au multiple Ballon d’or , Lionel Messi .

Messi a rejoint Miami en 2023

Après une très longue carrière en Europe au FC Barcelone et au PSG, c’est en 2023 que Lionel Messi a fait le grand saut pour rejoindre les États-Unis et plus précisément l'Inter Miami. Petit à petit, l’Argentin a été rejoint par plusieurs de ses anciens coéquipiers au Barça comme Jordi Alba, Sergio Busquets, Luis Suarez ou bien encore Javier Mascherano.