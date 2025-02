Le PSG humilie l’OM, il craque en direct !

La rédaction

Après la claque reçue lors du dernier Classique, Éric Di Meco reste prudent sur la forme actuelle de l’OM. Bien que le club enchaîne les victoires depuis l’arrivée de ses renforts hivernaux, l’ancien défenseur se veut exigeant, soulignant la nécessité de rebondir face au PSG le 16 mars. Il insiste également sur l’importance de la manière et des résultats contre ses concurrents directs.

Après la lourde défaite face au PSG lors du dernier Classique, l’OM aura à cœur de se rattraper le 16 mars et pourra compter pour ça sur ses nouvelles recrues. Si le club phocéen déroule depuis le mercato hivernal et l’arrivée de nombreux renforts, il n’y a toujours pas de quoi s’exciter pour Éric Di Meco.

« On s’est fait fouetter »

L’ancien défenseur de l’OM a évoqué la bonne période marseillaise au micro de l’émission Rothen S’enflamme : « Ce n’est pas contre Saint-Étienne ou contre Angers que je veux les voir progresser, moi, je veux les voir contre Paris, là-bas. Ils nous doivent une revanche sur le match à Paris. Il y avait tellement d’espoir au Stade Vélodrome ; on s’est tellement fait fouetter. Alors, il y a l’incident du match, l’exclusion, tout ce que vous voulez, il n’empêche que pendant 20 minutes, on s’est fait fesser à en avoir honte. Donc, on aimerait ne pas avoir honte après le match contre Paris. On veut voir les progrès qui se manifestent au fil des semaines, et à la limite, ce n’est pas le résultat le plus important, c’est la manière, montrer que les joueurs ont pris la mesure de ce match-là. »

« Il faut le jeu et le bon résultat »

Pour le chroniqueur RMC Sport, l’OM devra également se mesurer à ses concurrents directs pour se rendre compte de son vrai niveau : « Après, en effet, à Monaco et à Lille, qui sont tes concurrents directs et contre qui tu peux étalonner tes progrès, là, il faut qu’il y ait quelque chose : des bons résultats. Plus que le bon résultat, il faut le jeu et le bon résultat. »