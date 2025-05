Le nouveau Kylian Mbappé trouvé à Paris par un milliardaire ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Avec son futur rachat par Xavier Niel, le fondateur de Free, l’US Créteil-Lusitanos ambitionne de miser sur la jeunesse francilienne pour atteindre ses objectifs. Alors qu’il va rester dans l’organigramme, au moins pour la saison prochaine, le président Bassam Al Homsi espère dénicher le prochain Kylian Mbappé.

« J’ai grandi ici et j’en suis fier. Je n’oublie pas d’où je viens. Aider les Béliers à aller le plus haut possible, c’est ma manière de rendre à cette ville un peu de ce qu’elle m’a donné. Kaaris a mis la lumière sur Sevran ; moi, je veux mettre la lumière sur Créteil ». Quelques mois après le rachat du Paris FC par la famille Arnault, un autre milliardaire prend les rênes d’un club francilien en la personne de Xavier Niel, futur actionnaire majoritaire de l'US Créteil-Lusitanos (National 2).

« Il y a beaucoup de talent à Créteil, certains champions comme Adrien Rabiot viennent d’ici »

Et comme le PFC, la volonté de miser sur la jeunesse francilienne figure parmi les ambitions de Xavier Niel et de l’équipe dirigeante cristolienne comme l’a révélé le président Bassam Al Homsi, qui va rester dans l’organigramme. « On veut créer un centre de formation. On compte aussi monter une section féminine parce que le football féminin prend de l’importance en France et c’est très important. On a quelques pistes ensemble, chaque chose en son temps. Mais effectivement, on veut créer un centre d’entraînement pour les jeunes parce qu’il y a beaucoup de talent à Créteil, certains champions comme Adrien Rabiot viennent d’ici », confie-t-il dans un entretien accordé au Parisien.

« Il y a plusieurs Kylian Mbappé qu’il faut dénicher »

« On est en Île-de-France, avec 12 millions d’habitants, il y a plusieurs Kylian Mbappé qu’il faut dénicher, poursuit Bassam Al Homsi. Mais il faut leur donner une chance, ne pas les laisser partir à l’étranger. Le talent est là mais il manque parfois de structures, c’est ce qu’on veut éviter. »