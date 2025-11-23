Laure Boulleau : Le coup de foudre au travail !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Recruté par Canal + en 2024 pour venir renforcer l'équipe de consultants, Bertrand Latour a donc découvert Laure Boulleau avec qui il a tout de suite eu un coup de foudre professionnel. Le journaliste s'est livré sur sa relation avec l'ancienne joueuse du PSG et ne tarit pas d'éloges au sujet de Laure Boulleau et de son travail.

Ancienne figure de La Chaine L'EQUIPE, Bertrand Latour a changé de boite à l'été 2024 et avait décidé de rejoindre Canal + pour intégrer l'équipe d'Hervé Mathoux dans le Canal Football Club. Un nouveau challenge qui lui permet aujourd'hui d'officier aux côtés de David Ginola, Samir Nasri ou encore Laure Boulleau, la touche féminine du CFC. Interrogé dans le podcast Aliotalk, Latour s'est d'ailleurs confié sur son coup de coeur amical et professionnel pour Laure Boulleau.

« Je lui trouve 1 000 qualités » « Je m’entends hyper bien avec Laure. Avec elle, on se voit parfois en dehors du travail. J’ai beaucoup de sympathie pour cette personne, parce que je trouve qu’elle est compétente, sensible, honnête, travailleuse, à l’écoute et généreuse. Je lui trouve 1 000 qualités », indique Bertrand Latour, qui semble donc apprécier le travail sur Canal + avec Laure Boulleau.