Frayeur au PSG, Chevalier a eu très chaud !

Alexis Brunet

Ce samedi, le PSG retrouve le chemin de la Ligue 1 avec la réception du Havre. Cela sera l’occasion pour Lucas Chevalier de retrouver son public après son like polémique sur une vidéo pro-Rassemblement national. Heureusement pour lui, aucune action des supporters parisiens ne devrait être menée à son encontre, mais une discussion pourrait toutefois avoir lieu.

La trêve internationale est maintenant terminée et le football de club reprend donc ses droits. Vendredi soir, l’OM a ouvert le bal en Ligue 1 en étrillant l’OGC Nice sur le score de 5-1. Les Marseillais sont actuellement premiers du championnat, mais le PSG pourra lui reprendre cette place en cas de bon résultat face au Havre ce samedi soir.

Chevalier de retour au Parc des princes Face au Havre, un homme sera particulièrement scruté côté parisien, il s’agit de Lucas Chevalier. En effet, le portier du PSG va refouler la pelouse du Parc des princes pour la première fois depuis son like polémique pro-RN. Le joueur de 24 ans avait, selon lui, accidentellement liké une vidéo Instagram appelant à voter pour le Rassemblement national et il avait donc fait l’objet de nombreuses critiques sur les réseaux sociaux.