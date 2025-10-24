Lamine Yamal : Coup de foudre annoncé au Maroc !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Titulaire indiscutable à la fois avec le FC Barcelone et l’équipe nationale espagnole, Lamine Yamal aurait très bien pu représenter le Maroc. Le prodige de 18 ans est très attaché au pays d’origine de son père. Et comme l’a confié le gardien des Lions de l’Atlas Yassine Bounou, le deuxième du dernier Ballon d’Or se sent proche de la formation de Walid Regragui.

Le football est dominé par un véritable phénomène. A seulement 18 ans, Lamine Yamal est déjà considéré comme le meilleur joueur du monde par de nombreux observateurs. Deuxième de la dernière édition du Ballon d’Or, la star du FC Barcelone a décidé de représenter l’Espagne en sélection, mais aurait pu choisir le Maroc grâce à son père.

Le Maroc a tout tenté pour Yamal « Nous avons tout essayé. On a parlé du projet que nous avons avec le Maroc, de la Coupe d'Afrique des nations dans notre pays, de la Coupe du monde 2030, de l'affection que le pays porte à Lamine. Mais le gamin n'a jamais menti. Il n'a pas joué au jeu du "Je suis Marocain ou Espagnol". Il a décidé de jouer avec l'Espagne », confiait en avril dernier le sélectionneur des Lions de l’Atlas Walid Regragui.