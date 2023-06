La presse espagnole désigne un nouveau concurrent pour Mbappé

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Comme chaque année depuis son arrivée dans le monde professionnel, Kylian Mbappé sera l’un des prétendants au Ballon D’Or. Mais l’attaquant du PSG aura de la concurrence, notamment celle de Rodri. Tout juste vainqueur de la Ligue des Nations avec l’Espagne, le milieu de Manchester City a été l’un des hommes forts du triplé historique des Skyblues. Et la presse espagnole l’a bien fait comprendre.

Cette saison, Kylian Mbappé n’aura remporté « que » le championnat de France. Mais d’un point de vue individuel, sa saison aura encore été épatante, surtout au niveau statistiques. Meilleur buteur de la Coupe du monde avec un triplé en finale, meilleur buteur et joueur de Ligue 1, Mbappé est aussi devenu le joueur français à inscrire le plus de buts sur une saison, dépassant Just Fontaine. Ce qui fait de lui un candidat pour le Ballon D’Or, même si le manque de trophées collectifs risque de lui coûter cher.

Rodri rafle tout et postule

Car en face, il y a des candidats. Ce lundi, la presse espagnole fait le forcing pour promouvoir le sien : Rodri. Le milieu de Manchester City, vainqueur de la Ligue des Champions, de la Premier League et la Cup avec les Skyblues vient de s’offrir la Ligue des Nations. Au-delà des titres, Rodri a eu un impact considérable dans chaque trophée. Buteur en finale de C1, l’international espagnol a été élu meilleur joueur de cette saison de Ligue des Champions. Pareil pour la phase finale de la Ligue des Nations.

PSG - Neymar : Son mercato s’emballe avec un transfert extraordinaire https://t.co/q03706BAEX pic.twitter.com/kamn1Zftn4 — le10sport (@le10sport) June 19, 2023

«Ce serait quelque chose de formidable, d’incroyable»