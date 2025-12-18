Kylian Mbappé, le mariage qui rapporte une fortune !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Le PSG vient tout juste d’être condamné à verser 61M€ à Kylian Mbappé, montant correspondant à diverses primes et salaires qui étaient restés impayés depuis son départ du club en 2024. Et ses avocats sont montés au créneau mardi en rappelant toute la fortune que le PSG s’était fait durant ses sept années de mariage avec Mbappé…

Le conseil des Prud'hommes a tranché mardi et a rendu sa décision de justice : le PSG est condamné à verser à Kylian Mbappé la coquette somme de 61M€ que l’attaquant tricolore réclamait à son ancien club depuis son départ à l’été 2024. La bataille juridique a donc penché en faveur du joueur du Real Madrid, et ses avocats ont multipliés les prises de parole médiatiques mardi après cette décision, et notamment au micro de l’After Foot sur RMC Sport.

« Ils n’ont pas supporté que leur joyau parte au Real Madrid » Me Thomas Clay, l’un des avocats de Kylian Mbappé, s’est montré très offensif dans son discours envers le PSG : « Ils n'ont pas payé par orgueil. Ils n'ont pas supporté que leur joyau parte au Real Madrid. Pourquoi après les deux décisions obtenues devant la Ligue, le PSG ne les a pas exécutées ? Je n'ai jamais vu un club qui n'exécute pas les décisions », a-t-il notamment expliqué.