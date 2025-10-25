Kylian Mbappé : L’annonce qui va faire trembler Barcelone !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce dimanche après-midi, Kylian Mbappé espère frapper fort à l’occasion du Classico contre le FC Barcelone. Auteur d’un excellent début de saison, l’attaquant français sera assurément l’un des joueurs clés de ce choc. Élu joueur du mois de septembre du côté du Real Madrid, le Bondynois a prévenu le Barça sur son niveau actuel.

Auteur de 15 buts sur ce début de saison avec le Real Madrid, Kylian Mbappé est actuellement dans une forme exceptionnelle. L’attaquant français compte bien marquer de son empreinte le premier Classico de la saison face au FC Barcelone ce dimanche après-midi (16h15). Élu joueur du mois du club madrilène ce vendredi, le Bondynois en a profité pour aborder ce choc.

« C’est le match que tout le monde veut voir » « C’est le match que tout le monde veut voir. Au niveau des clubs, il n’y a rien de plus spécial que ce match. On peut seulement le comparer à un grand match de Ligue des champions, mais au niveau de la Liga, il n’y a pas d’autre rencontre comme Real Madrid - Barcelone. Mais nous, nous ne voulons pas seulement jouer, nous voulons gagner », a d’abord confié Mbappé, avant d’évoquer ses sensations.