Kylian Mbappé avec une célébrité : Il balance tout !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Egérie de Nike et dans le cadre de sa campagne promotionnelle de sa Mercurial signature, Kylian Mbappé a accordé un entretien à Versus. L'occasion pour le média de l'interroger sur ses coups de cœur musicaux outre-Manche en rappelant une rencontre avec une star de la scène hip-hop britannique.

Depuis son éclosion avec l'AS Monaco et l'équipe de France en 2017, Kylian Mbappé est devenu un visage phare du paysage du football mondial au fil des années. De quoi lui permettre de fréquenter des stars de la discipline et des légendes comme le défunt Pelé entre autres, mais également en dehors de son domaine de prédilection.

Mbappé, la rencontre avec une star du rap anglais

En effet, Kylian Mbappé a de temps à autres été aperçu avec des stars américaines comme Jay-Z ou encore Kim Kardashian pendant une White Party du milliardaire de Michael Rubin en 2023. De plus, Mbappé a rencontré des grands noms du divertissement anglais à l'instar de Tom Holland en 2021 pendant la cérémonie du Ballon d'or ou encore le rappeur Skepta qui lui a offert une paire de Nike Air Max comme rappelé par Alec Wolff Reed en interview pour Versus.

«Central Cee et Stormzy»

Le journaliste a demandé à Kylian Mbappé s'il écoutait des artistes britanniques en particulier. Deux rappeurs ont été cités par l'attaquant du Real Madrid. « J'en écoute quelques-uns ! En ce moment, Central Cee et Stormzy. Mais j'écoute un peu de tout. J'aime la façon dont ils ressentent la musique - leur façon de rapper, leur flow ; c'est assez amusant ».