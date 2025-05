«Je vais pleurer», l’OM le fait craquer !

La rédaction

À l’occasion du Match des Légendes pour les 125 ans du club, d’anciens joueurs de l’OM ont exprimé leur attachement à Marseille… et leurs espoirs pour la fin de saison. Alors que les hommes de De Zerbi visent toujours la Ligue des champions, Bouna Sarr se veut optimiste, quand Rod Fanni, lui, avoue craindre une désillusion.

Si l’OM était concentré sur ses légendes ce vendredi, place à la Ligue 1 désormais. Présents au Stade Vélodrome pour le Match des Légendes, rencontre de gala pour célébrer les 125 ans du club, de nombreux anciens joueurs ont évoqué la fin de saison de l’OM et la qualification en Ligue des champions espérée par Roberto De Zerbi et ses hommes.

«Le plus dur est derrière eux»

Ancien défenseur Olympien, Bouna Sarr semble très confiant pour le sprint final et croit en l’OM : «Gagner là-bas (Lille, ndlr.), c'est largement dans leurs cordes. Ils ont l'effectif pour, le coach pour. (Valentin) Rongier m'a dit qu'ils étaient bien dans leur tête, maintenant j'espère qu'ils vont aller au bout. C'est une très belle saison, ils sont dans les clous, dans les objectifs. Tout le monde connaît la ferveur marseillaise, il y a moins d'indulgence ici, donc la crise vient plus vite qu'ailleurs. Mais le plus dur est derrière eux.»

«Je vais pleurer !»

Ce n’est malheureusement pas le cas de tout le monde. Rod Fanni, passé par l’OM pendant sept saisons, suit toujours le club avec attention. Il ne supporterait pas de voir Roberto De Zerbi échouer aux portes de la Ligue des champions : «Ils ont intérêt à finir sur le podium, sinon je vais pleurer !» a-t-il confié dans des propos rapportés par La Provence. L'OM se déplace à Lille pour la 32e journée de Ligue 1 et joue gros dans cette course à l'Europe. Une victoire mettrait les hommes de Roberto De Zerbi en très bonne position.