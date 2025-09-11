«J'ai cru que j'allais le tuer» : Le jour où Mbappé a fait vriller sa mère !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Kylian Mbappé ne tient pas en place. Quand il n'est pas sur un terrain, le capitaine de l'équipe de France a moult activités et se trouve très engagé avec son association Inspired by KM. Pendant sa scolarité, sa mère a révélé qu'il s'ennuyait en classe au point où il fit un jour une bêtise qui lui a fait voir rouge.

L'Equipe Magazine a publié différentes interviews afin de dévoiler des facettes cachées de la personnalité de Kylian Mbappé. L'attaquant du Real Madrid a parlé au média, son père Wilfrid en a fait de même, ainsi que son cadet Ethan au même titre que sa mère et représentante Fayza Lamari. L'occasion pour elle de raconter une anecdote assez cocasse sur la jeunesse très active de Kylian Mbappé.

«Il s'ennuyait et ne faisait que des bêtises» « Un haut potentiel intellectuel ? On a voulu faire les tests, mais il n'a pas été tout au bout. Enfin l'école l'a fait, parce qu'il ne tenait pas en place. C'est toujours le cas (...) En CM2, on l'a changé d'école pour qu'il dispose d'un programme individualisé et adapté. Sinon, il s'ennuyait et ne faisait que des bêtises ». a confié Fayza Lamari dans un premier temps avant de faire une confidence sur un épisode qui l'a mise hors d'elle à l'époque.