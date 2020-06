Foot - Mercato

Mercato : Un attaquant se rapproche de la Juventus !

Publié le 3 juin 2020 à 13h55 par La rédaction

La rupture entre Arkadiusz Milik et le SSC Napoli semble proche et irrémédiable. L’attaquant polonais a de nombreux prétendants, et surtout la Juventus qui tiendrait la corde.