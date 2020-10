Foot - Milan AC

Milan AC : Tatarusanu démarre très mal !

Publié le 27 octobre 2020 à 9h10 par G.d.S.S. mis à jour le 27 octobre 2020 à 9h11

Pour sa grande première avec le Milan AC lundi soir, Ciprian Tatarusanu s’est rendu coupable d’une grosse erreur. Mais son entraîneur ne l’a pas accablé…