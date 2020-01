Foot - Milan AC

Milan AC : Ibrahimovic s'enflamme pour son grand retour !

Publié le 6 janvier 2020 à 19h10 par J.-G.D.

Interrogé après le match nul face à la Sampdoria ce lundi (0-0), Zlatan Ibrahimovic admet que son entrée en jeu à San Siro était teintée d'émotions.