Milan AC : Le vibrant hommage d’Ibrahimovic à Ronaldo !

Publié le 26 février 2021 à 23h40 par La rédaction

À 39 ans, Zlatan Ibrahimovic continue de briller avec le Milan AC. S’il est considéré comme une légende du football, le Suédois place cependant un autre joueur devant lui : Ronaldo.