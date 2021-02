Foot - Milan AC

Milan AC : Le clash continue entre Romelu Lukaku et Zlatan Ibrahimovic !

Publié le 21 février 2021 à 23h20 par La rédaction

Alors que l'Inter a sèchement battu l'AC Milan ce dimanche (3-0), Romelu Lukaku et Zlatan Ibrahimovic se sont de nouveau fait remarquer durant la rencontre.