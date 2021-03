Foot - Milan AC

Milan AC : Zlatan Ibrahimovic s'enflamme après son retour en Suède !

Publié le 26 mars 2021 à 14h50 par La rédaction mis à jour le 26 mars 2021 à 14h55

Zlatan Ibrahimovic a disputé son premier match depuis 2016 avec la Suède ce jeudi lors de la victoire contre la Géorgie (1-0). Après la rencontre, le joueur est revenu sur son retour et n’a clairement pas caché sa joie.