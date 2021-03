AC Milan : Zlatan Ibrahimovic craque après son retour en sélection

Foot - AC Milan

Alors que Zlatan Ibrahimovic a retrouvé la sélection suédoise à 39 ans, l’attaquant du Milan AC n’a pas pu retenir ses larmes ce lundi au moment d’évoquer sa famille.

À quelques mois de l’Euro, Zlatan Ibrahimovic retrouve la sélection suédoise, cinq ans après son dernier match avec l’équipe nationale. Interrogé ce lundi en conférence de presse sur la réaction de sa famille, et plus particulièrement de ses enfants, concernant son retour, Zlatan Ibrahimovic a laissé échapper quelques larmes. « Ce n’est pas une bonne question que vous posez. J’avais Vincent (l'un de ses fils) qui pleurait en fait quand je l’ai laissé. Mais ça va… », a-t-il expliqué avec émotion, dans des propos relayés par RMC . « Cette période m'éloigne de ma famille et ce n'est pas une chose facile. Si vous avez deux enfants qui pleurent chaque fois que vous les quittez, c'est un peu difficile. Je suis humain, même si je suis Superman , a ajouté l’ancien buteur du PSG. Mes enfants sont très fiers. Ils m’ont demandé d’apporter le kit de l’équipe nationale, donc on va le faire. »

