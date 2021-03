Foot - AC Milan

AC Milan : Le grand retour de Zlatan Ibrahimovic en sélection se précise !

Publié le 15 mars 2021 à 23h50 par La rédaction mis à jour le 16 mars 2021 à 0h04

Quatre ans après avoir pris sa retraite internationale, Zlatan Ibrahimovic pourrait faire son retour avec la sélection suédoise, quelques mois avant le début de l’Euro.