Milan AC : Cette mise au point de Maldini sur Ibrahimovic !

Publié le 11 mars 2021 à 23h20 par A.D.

Alors qu'il fait le plus grand bonheur du Milan AC, Zlatan Ibrahimovic est considéré par certains comme était plus grand que le club rossonero. Interrogé sur le sujet, Paolo Maldini a mis les choses au clair.