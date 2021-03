Foot - AC Milan

AC Milan : La grosse punchline de Zlatan Ibrahimovic pour son retour en sélection !

Publié le 16 mars 2021 à 15h59 par La rédaction mis à jour le 16 mars 2021 à 16h06

Alors que Zlatan Ibrahimovic a officiellement effectué son grand retour en sélection suédoise, l’actuel buteur de l’AC Milan n’a pas pu s’empêcher de lâcher une nouvelle punchline pour l’occasion.

C’était dans l’air et c’est maintenant officiel : Zlatan Ibrahimovic est officiellement de retour dans la sélection nationale de la Suède ! Son dernier match remontait à juin 2016 (une défaite contre la Belgique), et l’attaquant de l’AC Milan âgé de 39 ans sera ainsi présent près de cinq ans plus tard pour les matchs à venir de son équipe contre la Pologne, l'Espagne et la Slovaquie. L’occasion pour le géant suédois de partager un message sur les réseaux sociaux comme il en a le secret. « Le retour de Dieu », a simplement lâché Zlatan Ibrahimovic sur Twitter en accompagnant son message d’une photo de lui sous la tunique jaune de la Suède.