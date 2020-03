Milan AC : Ibrahimovic lance une récolte de fonds pour lutter contre le Coronavirus !

Foot - Milan AC

Joueur du Milan AC, Zlatan Ibrahimovic vit aux premières loges le danger du Coronavirus en Italie et a décidé de prendre les choses en main pour lutter contre la pandémie du Covid-19.

Depuis quelques semaines désormais, le Coronavirus fait des ravages en Italie. De l’autre côté des Alpes, on compte à ce jour 31 506 personnes infectés pour 2503 morts. Un bilan lourd qui a poussé Zlatan Ibrahimovic à passer à l’action. L’attaquant du Milan AC a pris son compte Twitter pour annoncer qu’en ces moments dramatiques en Italie, il avait levé une collecte de fonds pour aider les hôpitaux Humanitas en demandant du soutien, aussi minime soit-il à ses followers. « En ce moment dramatique pour l'Italie, nous avons créé une collecte de fonds pour les hôpitaux Humanitas. Je compte sur la générosité de mes collègues et de ceux qui veulent faire un don, même modeste. Ensemble, chassons le CoronaVirus et gagnons ce match ! ». a assuré Ibrahimovic dans des propos rapportés par Goal .

In this dramatic moment for Italy, we created a fundraiser for Humanitas hospitals.I count on the generosity of my colleagues and of those who want to make even a small donation. Let’s together kick the CoronaVirus away and win this match! https://t.co/6o2cvUwEK6 pic.twitter.com/xhwECFFNTA