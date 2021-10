Foot - Milan AC

Milan AC : Giroud affiche un énorme souhait avec Ibrahimovic !

Publié le 11 octobre 2021 à 23h50 par La rédaction

En manque de temps de jeu à Chelsea, Olivier Giroud a décidé de rejoindre le Milan AC l'été dernier. Malgré la concurrence avec Zlatan Ibrahimovic pour le poste d'avant-centre, le Français a exprimé sa joie d'évoluer aux côtés du Suédois.