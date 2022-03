Foot - Milan AC

Milan AC : Deschamps laisse la porte ouverte à Giroud !

Publié le 30 mars 2022 à 8h42 par La rédaction mis à jour le 30 mars 2022 à 8h43

Appelé en renfort suite au forfait de Karim Benzema, Olivier Giroud s’est illutré cette semaine avec l’équipe de France. Didier Deschamps s’est prononcé sur le buteur du Milan AC.

Déjà buteur vendredi dernier avec l’équipe de France contre la Côte d’Ivoire (2-1), Olivier Giroud a remis ça mardi soir à Lille face à l’Afrique du Sud (5-0) et a donc brillé malgré son statut de convoqué à la dernière minute pour pallier l’absence de Karim Benzema. En conférence de presse d’après-match, Didier Deschamps a d’ailleurs ouvert la porte au buteur du Milan AC pour le prochain rassemblement des Bleus, en juin : « J'ai eu une discussion avec lui comme avec beaucoup, sur le présent. L'avenir, il ne sait pas, je ne sais pas, ça dépendra de beaucoup de choses. Il a confirmé qu'il avait cette capacité à marquer. C'est très bien pour lui et le groupe, on verra pour le mois de juin », a lâché Deschamps.