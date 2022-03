Foot - Milan AC

Milan AC : Giroud raconte la concurrence avec Zlatan Ibrahimovic !

Publié le 23 mars 2022 à 12h57 par La rédaction mis à jour le 23 mars 2022 à 12h59

Mis en concurrence directe avec Zlatan Ibrahimovic au Milan AC, Olivier Giroud explique en quoi elle est bénéfique.