Pogba vit un enfer, il livre un témoignage poignant

La saison 2022-2023 de Paul Pogba a été une longue descente aux enfers. D'abord, son retour à la Juventus ne s'est pas passé comme prévu, son genou le faisant souffrir. Il a même pris la décision de se faire opérer, faisant une croix sur la Coupe du monde. S'ajoutent à cela les problèmes avec son frère et la mort de son agent Mino Raiola, la saison de Pogba ressemble à un long chemin de croix, mais il reste philosophe.

Paul Pogba a raté 53 matchs cette saison. Un chiffre énorme qui s'explique par ses multiples blessures, notamment au ménisque. Une opération lui a même fait manquer la Coupe du monde. Le natif de Lagny-sur-Marne est revenu sur sa saison plus que galère.

« C'est une très belle expérience pour moi »

Lors d'un entretien accordé à Views , Paul Pogba raconte son retour à la Juventus, mais aussi ses blessures qui l'ont éloigné des terrains la majeure partie de la saison : « C’est une très belle expérience pour moi, ça ne peut qu’être bénéfique pour moi dans l’avenir. J’ai changé de club, j’ai eu des blessures. C’est vrai que c’était compliqué, même en dehors du foot. Mais j’ai appris que les choses qui étaient importantes pour moi, sont la santé, jouer au foot et la famille et vraiment à me concentrer sur ça. Revenir sur les terrains avec la santé, c’est important pour toute personne et surtout pour nous les sportifs. Mon corps, c’est mon outil de travail et le plus gros luxe que tu peux avoir dans la vie, c’est la santé. »

« J'ai pris 10 ans en sept mois »