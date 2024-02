Pogba : Le grand retour est annoncé

Hugo Chirossel

Testé positif à la testostérone l’été dernier, Paul Pogba est accusé de dopage et risque une suspension pouvant aller jusqu’à quatre ans. Dans l’attente de son procès, le milieu de terrain âgé de 30 ans s’entraîne et se tient prêt à faire son retour sur les terrains. Il pourrait revenir dès demain s’il en avait la possibilité, comme l’a confié son agente, Rafaela Pimenta.

Après avoir dû faire face à des soucis extra sportifs, Paul Pogba est en plus accusé de dopage, lui qui a été testé positif à la testostérone l’été dernier. Suspendu à titre provisoire, le joueur de la Juventus est toujours dans l’attente de son procès et risque jusqu’à quatre ans de suspension.

«Pogba pourrait être de retour sur le terrain demain»

« Pogba pourrait être de retour sur le terrain demain. Il est préparé à toutes les situations, c'est aussi un champion mentalement. Il prend un coup, le digère et va de l'avant », a déclaré Rafaela Pimenta dans une interview accordée à Cronache di Spogliatoio . L’agente de Paul Pogba a confié que ce dernier s’entraîne et se tient prêt à faire son retour sur les terrains.

«Je dois finir le parcours que j'ai commencé»