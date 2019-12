Foot - Juventus

Juventus : Quand Cristiano Ronaldo est chambré... par Materazzi !

Publié le 19 décembre 2019 à 21h56 par La rédaction mis à jour le 19 décembre 2019 à 22h34

Marco Materazzi a tenu à envoyer un message à Cristiano Ronaldo, après le magnifique but marqué par ce dernier avec la Juventus, face à la Sampdoria (1-2).

Très critiqué ces dernières semaines, Cristiano Ronaldo semble avoir trouvé son efficacité. Depuis le début du mois de décembre, le numéro 7 de la Juventus a marqué pas moins de six buts en en cinq rencontres toutes compétitions confondues. Le dernier a d'ailleurs défrayé la chronique, puisque face à la Sampdoria ce mercredi, le Portugais a marqué sur une tête calculée à 2,56 mètres. De quoi force le respect... même si Marco Materazzi a fait mieux ! L'ancien défenseur de l'Inter et de la Squadra Azzurra a en effet rappelé au quintuple Ballon d'Or qu'il avait marqué un but de la tête à près de 2,70m face à la République Tchèque, lors des phases de poule du Mondial 2006 (0-2). « B ravo Air CR7... Presque comme moi ! Félicitations pour le but ! » a lancé le Champion du monde 2006, sur Instagram .