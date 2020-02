Foot - Juventus

Juventus - Clash : Matuidi se serait accroché avec Bonucci !

Publié le 27 février 2020 à 9h39 par G.d.S.S. mis à jour le 27 février 2020 à 9h40

Agacé par l’attitude Blaise Matuidi avant la rencontre entre l’OL et la Juventus, Leonardo Bonucci aurait fait des remontrances au milieu de terrain français.