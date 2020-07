Foot - Juventus

Juventus : Buffon s’enflamme pour son nouveau record

Publié le 4 juillet 2020 à 22h46 par La rédaction mis à jour le 4 juillet 2020 à 22h50

Gianluigi Buffon, légendaire gardien de la Juventus, est devenu ce samedi le recordman de présences en Serie A.