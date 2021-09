Foot - Juventus

Juventus : Agnelli veut relancer la Super League !

Publié le 27 septembre 2021 à 22h50 par La rédaction mis à jour le 27 septembre 2021 à 23h02

Président de la Juventus et considéré comme l’un des principaux artisans de la Super League, Andrea Agnelli assure que le projet est loin d’etre enterré.

C’est un feuilleton qui semble loin d’être terminé. Si l’UEFA et Aleksander Čeferin semblent persuadé que la Super League est un projet mort dans l’œuf, les clubs fondateurs y croyant toujours dur comme fer et c’est notamment le cas de la Juventus. Dans une lettre adressée aux actionnaires du club, Andrea Agnelli annonce ce lundi ne pas du tout renoncer à ce projet. « La Super League vise à offrir au monde le meilleur spectacle de football et a dans son règlement trois valeurs essentielles pour la stabilité de l'industrie du football : la maîtrise des coûts, qui contribue, contrairement à ce qui est affirmé même dans les bureaux autoritaires, à équilibre des compétitions; un engagement fort en faveur de la solidarité et de la mutualité ; la centralité de la performance des clubs dans les compétitions européennes et leur contribution au développement des talents comme éléments fondateurs d'un nouveau concept de “méritocratie” sportive » peut-on lire dans cette lettre écrite par le président de la Juventus. « Rien ne peut être tenu pour acquis. Tout peut être amélioré et repensé ». Pas sûr que cela plaise à Čeferin...