Dopage, scandale… Il vend la mèche dans l’affaire Pogba

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Paul Pogba est dans de beaux draps. Le milieu de terrain de la Juventus a été contrôlé positif à la testostérone et risque entre deux et quatre ans de suspension. Mais pour certains de ses anciens coéquipiers, le joueur n'a pu prendre ce produit intentionnellement. C'est notamment le cas d'Adil Rami, champion du monde en 2018.

Reverra-t-on Paul Pogba sur un terrain de football ? La question mérite d'être posée surtout après son contrôle positif à la testostérone. Selon la presse italienne, le milieu de terrain de 30 ans risque entre deux et quatre ans de suspension si la contrexpertise confirme la présence de métabolites de testostérone. Une affaire, qui a fait réagir ses coéquipiers en équipe de France. Adrien Rabiot, Antoine Griezmann et Kingsley Coman ont tenu à le soutenir.

L’affaire Pogba secoue l’équipe de France, il passe aux aveux https://t.co/xdAI4Dcf1h pic.twitter.com/KM6bB21n8T — le10sport (@le10sport) September 13, 2023

Coman monte au créneau

« On soutient tous Paul, c’est un ami très proche, il fait partie de la famille. On n’en sait pas vraiment plus... Mais on connaît Paul, on sait que si quelque chose est arrivé, c’est sûrement inconsciemment, sans faire exprès. On est de tout cœur avec lui » a déclaré Coman après la défaite des Bleus face à l'Allemagne ce mardi soir (2-1).

Rami est du même avis