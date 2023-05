Coup de théâtre pour Pogba, il risque gros

Axel Cornic

Le retour de Paul Pogba à la Juventus ne s’est pas passé comme prévu. Le milieu de terrain a en effet dû attendre le printemps 2023 pour enfin pouvoir jouer avec son club et tout récemment il a fait seulement sa septième apparition de la saison. Sa prestation a été plutôt bonne et l’espoir n’ait enfin autour de Pogba... qui va toutefois devoir affronter un rendez-vous important.

Le Pogback à Manchester United n’a pas vraiment marché et l’idée a donc été prise de revenir dans le club qui a vraiment sacré Paul Pogba au plus haut niveau, avec la Juventus. Un choix qui ne s’est pas révélé payant, puisque le Français a traversé un véritable calvaire cette saison.

PSG : Messi a trois offres sur la table ! https://t.co/hs5WDfTPGJ pic.twitter.com/Xh8mD3msCJ — le10sport (@le10sport) May 4, 2023

Paul Pogba est enfin de retour

Après une longue convalescence due à une blessure du ménisque, qui lui a notamment fait rater la Coupe du monde au Qatar, Paul Pogba a eu d’autres pépins physiques au début de l’année 2023. Cette fois, ce sont les adducteurs qui ont freiné le plus gros salaire de la Juventus, qui n’a finalement fait son retour qu’au mois d’avril. Le 3 mars dernier il a joué 17e minutes contre Lecce et a montré des signes encourageants (2-1), avec même une occasion de but.

La Juventus veut le rencontrer à la fin de la saison