Foot - Inter Milan

Inter Milan : Lukaku recadré par ses dirigeants ?

Publié le 22 avril 2020 à 23h50 par La rédaction

Après ses révélations troublantes sur le coronavirus, Romelu Lukaku pourrait être sanctionné par le club. Les dirigeants de l’Inter Milan n’auraient pas digéré la sortie déplacée de leur attaquant.