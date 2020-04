Foot - Inter Milan

Inter Milan : Les révélations de Lukaku sur le coronavirus

Publié le 22 avril 2020 à 22h40 par La rédaction

De nombreux footballeurs résidant en Italie ont contracté le coronavirus. Mais avant que Daniele Rugani ou encore Manolo Gabbiadini ne soient diagnostiqués positifs, toute l’équipe de l’Inter Milan aurait été touchée par le Covid-19. Romelu Lukaku fait des révélations troublantes !