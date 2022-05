Foot - AS Rome

AS Rome : Mourinho raconte son incroyable émotion

Publié le 6 mai 2022 à 12h40 par La rédaction

Jeudi soir, la Roma s’est qualifiée pour la finale de la Ligue Europa Conférence en s’imposant 1-0 face à Leicester. Une qualification qui a ému Jose Mourinho jusqu’aux larmes.