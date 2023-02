«Il lui dit qu'il l’emmerde», Cristiano Ronaldo a perdu ses nerfs

La rédaction

Le second passage de Cristiano Ronaldo sous les couleurs de Manchester United n’aura pas été le plus marquant de la carrière du Portugais. Suite à une interview accordée en novembre 2022 dans laquelle CR7 critiquait ouvertement le club anglais, ce dernier quittait l’Outre-Manche pour l’Arabie Saoudite en janvier dernier. Mais c’est véritablement à cause d’un drame familial que l’attitude de Ronaldo s’est rapidement détériorée, et ce envers tout le monde

En avril 2022, Cristiano Ronaldo et sa compagne Georgina Rodriguez annonçaient avoir perdu un de leurs deux enfants, lors de l’accouchement de cette dernière. Un drame énorme, qui a forcément beaucoup impacté la carrière du quintuple Ballon d’Or.

Ronaldo « brisé » par ce drame familial

La perte de son nouveau-né en avril 2022, a véritablement changé l’attitude de CR7 estime un interlocuteur connaissant bien le Portugais, dans des propos rapportés par le journal l’Équipe : « À partir de là, quelque chose se casse, ça brise le cadre. Jusque-là, certains, comme Jorge, pouvaient lui faire entendre des choses. Mais c'est fini. Il y a une telle détresse, une telle douleur, que ça part en vrille. Il n'a plus de filtre » .

