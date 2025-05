«Il devient taré», Cristiano Ronaldo clashé en direct !

Alexis Brunet

Depuis 2023, Cristiano Ronaldo évolue comme de nombreuses autres stars en Arabie saoudite. Le Portugais défend les couleurs d’Al-Nassr et il prouve qu’il a encore de beaux restes en marquant de nombreux buts. Malheureusement, cela ne suffit pas pour gagner des trophées, puisque l’ancien joueur du Real Madrid a été éliminé en demi-finale de LDC asiatique. L’attaquant a d’ailleurs pleuré à la fin du match contre Kawasaki Frontale, ce qui n’a pas manqué de faire réagir Daniel Riolo.

Cela fait maintenant quelques saisons que Cristiano Ronaldo n’évolue plus en Europe. Le Portugais a décidé de rejoindre un championnat plus exotique, la Saudi Pro League, et il évolue au sein du club d’Al-Nassr. Plus de Ligue des champions donc pour l’ancien Madrilène, mais plutôt la Ligue des champions asiatique.

Ronaldo éliminé et en pleurs

Après avoir fait de la Ligue des champions sa compétition préférée, Cristiano Ronaldo dispute maintenant la Ligue des champions asiatique. Malheureusement, le Portugais a moins de chance avec cette dernière que l’édition européenne, puisqu’il a été éliminé en demi-finale dernièrement. Son équipe d’Al-Nassr a été battue par Kawasaki Frontale (3-2) et après la rencontre l’attaquant a été aperçu en pleurs. Preuve que chaque trophée est important pour l’ancien joueur de Manchester United.

Riolo se paie Ronaldo

Si certains louent la soif de titres de Cristiano Ronaldo, ce n’est pas le cas de Daniel Riolo. Dans l’After Foot, le journaliste a trouvé ridicule le fait que le Portugais fonde en larmes, allant jusqu’à le traiter de taré. « Au dernier Euro, je disais que c'était Dalida, là il va devenir Dalida, mais après les cachets. Il devient complètement taré, le pauvre, il a vrillé. »