Ibiza, barbecue… Les joueurs de l’OM se sont régalés !

Après une saison éprouvante, les joueurs de l’OM ont profité d’un peu plus d'un mois de repos bien mérité avant de reprendre l’entraînement. Entre barbecue, escapades à Ibiza, moments en famille et destinations exotiques, chacun a rechargé les batteries à sa manière. Désormais, place à la préparation d’une saison cruciale avec la Ligue des champions en ligne de mire.

La saison de l’OM s’est terminée le 17 mai dernier après une victoire 4-2, au stade Vélodrome, face à Rennes , pour assurer la deuxième place. Une partie de l’effectif de l’OM a repris l’entraînement dès ce lundi et a donc pu profiter d’un gros mois de vacances. Certains d’entre eux ont profité de ce moment pour se reposer à l’étranger. Dans une vidéo tournée pour les réseaux sociaux de l’OM , Valentin Rongier avoue avoir pris du bon temps : « Sardaigne, Turquie, famille, padel, séance de muscu et barbecue aussi ! Avec un peu de vin rouge. »

Les vacances des joueurs de l’OM

Pol Lirola a également profité en allant se ressourcer à Ibiza : « Tanzanie, Zanzibar et Ibiza. » explique le défenseur de l’OM. Le buteur tricolore de l’OM, Neal Maupay, a quant à lui opté pour des vacances plus sobres : « J’ai passé beaucoup de temps en famille et j’ai fait tous les jeux imaginables d’enfants. » Bilal Nadir aurait pu passer ses vacances dans les quartiers de Marseille… mais est finalement allé au Maroc : « Franchement je suis allé à la Belle de Mai, Felix Pyat… Nan je rigole, je suis parti au Maroc ! »