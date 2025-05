Gros renfort à l'OM, c'est inattendu !

La rédaction

Écarté du groupe en début de saison, Ulisses Garcia est revenu de nulle part pour s’imposer dans le onze de l’OM. Revenu en grâce sous De Zerbi, le latéral suisse enchaîne les titularisations et les bonnes performances, au point de bousculer la hiérarchie. Il pourrait être reconduit face au Havre ce week-end.

Ulisses Garcia vit une aventure particulière à l’OM. Le défenseur suisse, arrivé à l’hiver 2024 contre 4 M€, avait été relégué dans le loft cet été, après avoir été utilisé par Jean-Louis Gasset la saison dernière. Roberto De Zerbi, lui, ne semblait pas compter sur lui et l’avait mis de côté, avant de finalement le réintégrer dans la rotation de l'OM.

Ulisses Garcia, un titulaire indiscutable ?

Mais le défenseur de l’OM est bien plus qu’un simple joueur de rotation. L’ancien joueur des Young Boys de Berne enchaîne les titularisations depuis quatre matchs et se montre décisif, comme le rapporte La Provence. Il a notamment délivré deux passes décisives face à Montpellier, et offert une superbe ouverture à Adrien Rabiot, passeur pour Amine Gouiri contre Lille.

Un match capital arrive

Des prestations qui ne font pas que des heureux à l’OM, puisque Quentin Merlin et Amar Dedic ont vu leur temps de jeu fondre. Le latéral suisse de l'OM s’impose comme un renfort de poids et devrait logiquement être reconduit dans le onze de départ face au Havre, pour un match crucial dans la course à la Ligue des champions.