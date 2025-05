Gourcuff - Ribéry : Un joueur balance sur Knysna !

Quinze ans après la Coupe du monde 2010, l’affaire Knysna continue de livrer ses secrets. Entre les tensions internes et les conflits personnels, Raymond Domenech avait évoqué un regard glaçant de Ribéry envers Gourcuff. Une version aujourd’hui contestée par Djibril Cissé, qui dément catégoriquement tout incident physique entre les deux anciens internationaux.

« Je dis à Gourcuff : “Je t’ai confié les clés, à toi de jouer !” Le pire, à ce moment précis, est le regard de Franck Ribéry, relate notamment l’ancien sélectionneur des Bleus. Je me fais peut-être du cinéma, mais j’ai vu dans ses yeux la haine, le mépris ou la jalousie. Il ne l’aime pas, c’est certain. » raconte l'ancien sélectionneur des Bleus.

«C’est quoi ces c*nneries ?»

Certaines rumeurs évoquent même des contacts physiques entre Yoann Gourcuff et Franck Ribéry, une version totalement démentie par Djibril Cissé. Présent à Knysna, l’ancien attaquant de l’OM explique à First Team Sport :

« J’ai entendu que Ribéry faisait la misère à Gourcuff et qu’il y avait eu une gifle. Mais j’étais là ou quoi ? C’est quoi ces c*nneries ? Après, ils ont le droit de dire que lui, ce n’est pas ma tasse de thé, etc. Mais dire que Franck faisait la misère à Yoann, qu’il faisait ci, qu’il faisait ça… arrêtez ! On n’est pas au collège, il faut arrêter. Et puis il y a un coach, il l’aurait vu, non ? »