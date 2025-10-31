Géraldine Maillet - Daniel Riolo : La belle déclaration d'amour en direct !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Idole de jeunesse de Daniel Riolo, Michel Platini a une place particulière dans le coeur de ce dernier. Le journaliste de l'After Foot a d'ailleurs fait savoir à quel point il aimait l'ancien joueur de la Juventus et de l'équipe de France. Mais voilà qu'au moment de choisir entre Platini et Géraldine Maillet, sa compagne, Daniel Riolo n'a pas hésité.

Auteur d'un nouveau livre, Le football selon moi, Daniel Riolo a pu dire du bien de nombreux grands noms du football. Une partie est d'ailleurs consacrée à Michel Platini, l'idole de jeunesse de la figure de l'After Foot sur RMC. Entre Riolo et l'ancien de la Juventus, c'est une longue histoire d'amour...

« L'impression qu'il y avait que moi qui l'aimait de cette façon-là » « Je l'aime comment Platini ? Enormément. Quand j'étais petit, le fait qu'il soit comme moi enfant d'immigrés italiens, j'avais l'impression que c'était mon joueur privatif. Qu'il était comme moi. J'avais l'impression qu'il y avait que moi qui avait des points communs avec lui, qu'il y avait que moi qui l'aimait de cette façon-là », a fait savoir Daniel Riolo à l'occasion de son passage sur Novo 19.