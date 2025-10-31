Géraldine Maillet - Daniel Riolo : La belle déclaration d'amour en direct !

Idole de jeunesse de Daniel Riolo, Michel Platini a une place particulière dans le coeur de ce dernier. Le journaliste de l'After Foot a d'ailleurs fait savoir à quel point il aimait l'ancien joueur de la Juventus et de l'équipe de France. Mais voilà qu'au moment de choisir entre Platini et Géraldine Maillet, sa compagne, Daniel Riolo n'a pas hésité.
Auteur d'un nouveau livre, Le football selon moi, Daniel Riolo a pu dire du bien de nombreux grands noms du football. Une partie est d'ailleurs consacrée à Michel Platini, l'idole de jeunesse de la figure de l'After Foot sur RMC. Entre Riolo et l'ancien de la Juventus, c'est une longue histoire d'amour...
« L'impression qu'il y avait que moi qui l'aimait de cette façon-là »
« Je l'aime comment Platini ? Enormément. Quand j'étais petit, le fait qu'il soit comme moi enfant d'immigrés italiens, j'avais l'impression que c'était mon joueur privatif. Qu'il était comme moi. J'avais l'impression qu'il y avait que moi qui avait des points communs avec lui, qu'il y avait que moi qui l'aimait de cette façon-là », a fait savoir Daniel Riolo à l'occasion de son passage sur Novo 19.
« Mon plus grand coup de coeur entre Géraldine Maillet et Michel Platini ? Géraldine »
Mais voilà qu'entre Michel Platini et Géraldine Maillet, il n'y a pas débat pour Daniel Riolo, qui se range bien évidemment du côté de sa compagne : « Mon plus grand coup de coeur entre Géraldine Maillet et Michel Platini ? Géraldine. Evidemment. C'est grâce à l'After que j'ai pu la rencontrer ».